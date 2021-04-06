انتهت ليلة الأبطال – ريال مدريد (3) - (1) ليفربول.. انتصار كبير للفريق الملكي

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وليفربول التي تقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق71: تسديدة قوية من بنزيمة تصدى لها أليسون بثبات.

ق65: جوووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق51: جوووووووووووووول صلاح يقلص الفارق بهدف أول لليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: خطأ قاتل من كاباك ويفشل في تشتيت الكرة ليستغل أسينسيو الأمر لكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى ليفربول.

ق42: تبديل أول لليفربول بمشاركة تياجو ألكانتارا بدلا من نابي كيتا.

ق36: جوووووووول ثاااان لريال مدريد عن طريق أسينسيو.

ق27: جووووول أول في اللقاء لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق24: ليفربول لم يسدد أي تسديدة حتى الآن على مرمى كورتوا.

ق20: هدوء في أحداث المباراة.

ق13: رأسية من ميندي تمر بجوار مرمى ليفربول بقليل.

ق10: ضغط هجومي متواصل من ريال مدريد وتكتل دفاعي من ليفربول.

انطلاق المباراة.

ليفربول ريال مدريد ليلة الأبطال
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