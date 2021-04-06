مؤتمر ليلة الأبطال – كوفاسيتش: بورتو يقاتل في أرض الملعب

أكد ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي أن فريقه جاهز لمواجهة بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، مشيدا بأداء الفريق البرتغالي.

وقال كوفاسيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "القرعة ( الخاصة بربع النهائي) كانت صعبة، لأن بورتو فريق رائع، ورأينا مباراته ضد يوفنتوس".

وأضاف "لقد قاموا بإقصاء منافس قوي على اللقب وأظهروا تماسكهم ولعبوا بروح كبيرة".

وكان بورتو قد أقصى يوفنتوس من دور الـ16 بعدما انتصر ذهابا في البرتغال بنتيجة 2-1 وخسر إيابا بنتيجة 3-2.

وتابع "بورتو يقاتل في الملعب وستكون مباراة صعبة مثل أي مباراة في دوري أبطال أوروبا لكن الفريق في قمة تركيزه".

وواصل الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد: "سيكون من الرائع لعب النهائي مع تشيلسي".

واستمر "نحن في ربع النهائي وعلينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، لأنني أعتقد أن تشيلسي يستطيع أن يذهب بعيدا في البطولة، كما أن ثقتنا بأنفسنا تزداد مع كل مباراة".

وأتم "نحن جاهزون لكل منافس ولأي تحديات مقبلة. غدا ستكون مباراة كبيرة ونحن اللاعبون نحب أن نلعب مثل هذه المباريات".