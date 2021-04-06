تشكيل ليلة الأبطال – فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم.. ورباعي دفاعي ضد ليفربول

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بلد الوليد - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه المستدعى للقاء ليفربول اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو- ناتشو فيرنانديز- لوكاس فاسكيز

في الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- ماركو أسينسيو

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