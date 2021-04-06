مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - مدرب بورتو

كشف سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو عن أنه كان يتمنى أن ينتصر تشيلسي في مباراته الأخيرة في الدوري ضد وست بروميتش ألبيون.

ويلعب بورتو ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم أننا نخوض مباراة صعبة للغاية لكننا في أتم الجاهزية لها".

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وأضاف "سيكون هناك تغييرا أو تغييرين في أسلوبنا خلال المباراة".

وشدد "لا يوجد مستحيل في الحياة، خصوصا في كرة القدم، لكني كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الماضية (ضد وست بروميتش ألبيون)، لأن مثل هذه المواقف قد تجعل الجميع ينتبه".

وخسر تشيلسي ضد وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-2 في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي.

وتابع "مشجعو بورتو لم يتوقفوا يوما عن الدعم والشغف وهذا ما سنحاول نقله لأرض الملعب".

وأتم عن غياب سيرجيو أوليفيرا بسبب الإيقاف: "سنحاول التعامل مع هذا الموقف رغم أنه ليس سهلا على الإطلاق".

تشيلسي بورتو دوري أبطال أوروبا
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