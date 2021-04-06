كانافارو: إقالة بيرلو ستعني ارتكاب يوفنتوس لذات الخطأ مرتين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - أندريا بيرلو

يؤمن فابيو كانافارو قائد يوفنتوس السابق والمدير الفني الحالي لجوانزو إيفرجراند الصيني أن إقالة البيانكونيري لمدربه أندريا بيرلو سيعني ارتكابه لذات الخطأ مرتين.

وتحدث اللاعب المتوج بأفضل لاعب في العالم وكأس العالم 2006 لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "اهدأوا".

وواصل "عندما اختار يوفنتوس أندريا لتولي المسؤولية فهم كانوا يعرفون أنه ليس لديه خبرات في التدريب، الأمر منطقي فهو يحتاج للوقت للنضوج".

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وتابع "حتى في علاقته مع اللاعبين، مازال هناك 30 نقطة في الملعب وعلينا تأجيل الحكم عليه".

وودع يوفنتوس دوري أبطال اوروبا ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ56 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وأردف "بيرلو قام بأشياء جيدة كذلك، لقد أطلق العنان للاعبين الشباب وأدار غرفة ملابس معقدة تضم العديد من اللاعبين الذن توجوا بالكثير من البطولات".

وأكمل كانافارو "بالتأكيد بعض الأمور لم تسر كما ينبغي وارتكب بيرلو الأخطاء فهو بشر، هذا ليس إرث وعلينا حمايته، بعد كل شيء إن لم يؤمن يوفنتوس مستقبل المدرب فلماذا تم اختياره منذ البداية؟".

وأتم كانافارو حديثه "سيخطئ يوفنتوس مرتين إن قرر إقالة أندريا الآن، واللوم حينها لن يقع عليه فقط بل على اللاعبين الذين ارتكبوا الأخطاء داخل وخارج الملعب".

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