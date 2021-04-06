من صناعة المتخصص عمرو الحلواني.. أسوان يصعق إنبي برأسية شبانة في +95

خطف أسوان فوزا قاتلا من إنبي بهدف في الدقيقة 95 في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

واستضاف استاد أسوان أول مباراة له الموسم الحالي بعد الانتهاء من عمليات التجديد، ليشهد انتهاء سلسلة هزائم زهرة الجنوب الثلاثة الأخيرة، بفوز غالٍ.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق محمود شبانة، والذي أنهى أيضا صيام الفريق تهديفيا في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدوري.

هدف من صناعة عمرو الحلواني الذي أصبح الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الموسم الحالي برصيد 7 أهداف متفوقا على عبد الله السعيد (6).

وكرر أسوان انتصاره على إنبي بالطريقة ذاتها إذ فاز في الذهاب في المباراة الافتتاحية للموسم بهدف دون مقابل.

فوز رفع رصيد أسوان إلى 20 نقطة في المركز الـ 12 دون أي تغيير في المراكز.

بينما ظل إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بعدما تلقي الهزيمة الأولى له بعد 7 مباريات دون خسارة في الدوري.

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وصف المباراة

بعد 5 دقائق من بداية اللقاء سقط محمود جاد على كتفه أثناء محاولة اللحاق بالكرة قبل الخروج لركلة ركنية.

تلقي جاد العلاج، لكن بعد 10 دقائق خرج متأثرا بإصابته في الكتف وشارك بدلا منه عبد العزيز البلعوطي.

حاول أسوان تهديد مرمى إنبي، وأنقذ البلعوطي مرمى فريقه بالتصدي لانفراد محمد أسامة في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 32 ألغى الحكم هدفا لإنبي سجله جون إيبوكا بداعي التسلل في بداية الهجمة.

الشوط الثاني شهد تفوقا لإنبي لحصد النقاط الثلاث، فكاد دينوبيتر جود أن يسجل مرتين في شباك عمر رضوان.

في الدقيقة 47 عرضية من كريم فؤاد سدد دينوبيتر برأسية جاءت سهلة في يد الحارس تصدى لها بثبات.

وبعد 9 دقائق تألق رضوان مرة أخرى وأبعد فرصة محققة ضد اللاعب ذاته.

وفي الدقيقة 58 هدد أسوان مرمى إنبي بعدما وصلت ركلة ثابتة إلى عبد العزيز موسى في مواجهة المرمى لكن البلعوطي تألق قبل أن يسدد لاعب أسوان.

وفي الوقت الذي تأهب الجميع فيه لنهاية اللقاء، أرسل عمرو الحلواني عرضية من ركلة ثابتة مرت من الجميع تابعها محمود شبانة برأسية في الشباك معلنا فوز قاتل لزهرة الجنوب.