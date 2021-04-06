يوفنتوس يعلن تعافي ديميرال من كورونا
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافي مدافع ميري ديميرال بفيروس كورونا.
ميري ديميرال
النادي : يوفنتوس
وخضع اللاعب وفقا لبيان النادي لمسحتين جاءت نتيجتهما سلبية، بعدما أصيب أثناء تواجده في معسكر المنتخب التركي.
وأضاف البيان أن اللاعب لن يبقى في العزل الصحي وسيتواجد مع الفريق غدا في المران استعدادا للقاء نابولي.
.@Merihdemiral recovered from Covid-19: https://t.co/UIWLjj0N8L pic.twitter.com/J9CWyCJbFb— JuventusFC (@juventusfcen) April 6, 2021
وكان يوفنتوس قد أعلن إصابة فيديريكو بيرنارديسكي قبل مواجهة البارتينوبي المرتقبة.
وكان يوفنتوس قد أعلن يوم الخميس إصابة ليوناردو بونوتشي بالفيروس بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي غدا الأربعاء، بعدما تأجلت سابقا بسبب إصابة لاعبي نابولي بكورونا.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر.