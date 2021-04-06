يوفنتوس يعلن تعافي ديميرال من كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافي مدافع ميري ديميرال بفيروس كورونا.

وخضع اللاعب وفقا لبيان النادي لمسحتين جاءت نتيجتهما سلبية، بعدما أصيب أثناء تواجده في معسكر المنتخب التركي.

وأضاف البيان أن اللاعب لن يبقى في العزل الصحي وسيتواجد مع الفريق غدا في المران استعدادا للقاء نابولي.

وكان يوفنتوس قد أعلن إصابة فيديريكو بيرنارديسكي قبل مواجهة البارتينوبي المرتقبة.

وكان يوفنتوس قد أعلن يوم الخميس إصابة ليوناردو بونوتشي بالفيروس بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي غدا الأربعاء، بعدما تأجلت سابقا بسبب إصابة لاعبي نابولي بكورونا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر.