الحكومة الإيطالية تمنح الضوء الأخضر لحضور الجماهير لـ يورو 2020

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

يورو 2020

أعطت الحكومة الإيطالية تأكيدا للاتحاد الأوروبي "يويفا" بحضور عدد قليل من الجماهير لبطولة يورو 2020 في المباريات التي تقام في العاصمة روما.

وتستضيف إيطاليا من خلال ملعب الأولمبيكو 3 مباريات للمجموعة الأولى وأحد مباريات ربع النهائي للبطولة التي ستقام في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "إنسا" الإيطالية فأن الاتحاد الأوروبي طلب من الدول المستضيفة إتاحة الفرصة لحضور عددا من الجماهير.

أخبار متعلقة
إنجلترا تفتح الباب لاستضافة كأس العالم 2030 ومزيد من مباريات يورو 2020 رومينيجه: رئيس يويفا يفكر في إقامة يورو 2020 بدولة واحدة بسبب كورونا سيناريوهات مجنونة مختلفة.. المجر وسلوفاكيا وأسكتلندا إلى نهائيات يورو 2020 بأقدام العجوز بانديف.. مقدونيا الشمالية تحجز تأهلا تاريخيا لـ يورو 2020

وأضاف التقرير أن الحكومة الإيطالية أبلغت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والذي أبلغ بدوره الاتحاد الأوروبي الاستعداد لاستضافة ملعب الأولمبيكو لعدد من الجماهير في البطولة التي تبدأ في الحادي عشر من يونيو المقبل.

فيما قال جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إن استضافة المسابقة "جيد للبلاد وليس للرياضة".

وأوضح جرافينا: "أود أن أشكر روبرتو سبرانزا وزير الصحة، لأنه طلب من هيئة الصحة أفضل الحلول لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير".

وأضاف "في تلك اللحظات المعقدة، سعداء بنية الحكومة الواضحة في تواجد الجماهير والإيمان بقدرات الاتحاد الإيطالي".

ويأمل الاتحاد الأوروبي ضمان حضور عددا من الجماهير لبطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

ويستضيف ملعب الأولمبيكو مباريات إيطاليا ضد تركيا وويلز وسويسرا في دور المجموعات.

يورو 2020 الاتحاد الإيطالي ملعب الأولمبيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – بيبي: أتمنى أن نلبي توقعات جماهير بورتو 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: أحببت زيدان اللاعب.. ولم أفكر كثيرا في خسارة نهائي كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال – ريال مدريد (2) - (0) ليفربول.. تفوق الفريق الملكي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كوفاسيتش: بورتو يقاتل في أرض الملعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - مانشستر سيتي دون مهاجم.. وهالاند يقود بوروسيا دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم.. ورباعي دفاعي ضد ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك