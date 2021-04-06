الحكومة الإيطالية تمنح الضوء الأخضر لحضور الجماهير لـ يورو 2020

أعطت الحكومة الإيطالية تأكيدا للاتحاد الأوروبي "يويفا" بحضور عدد قليل من الجماهير لبطولة يورو 2020 في المباريات التي تقام في العاصمة روما.

وتستضيف إيطاليا من خلال ملعب الأولمبيكو 3 مباريات للمجموعة الأولى وأحد مباريات ربع النهائي للبطولة التي ستقام في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "إنسا" الإيطالية فأن الاتحاد الأوروبي طلب من الدول المستضيفة إتاحة الفرصة لحضور عددا من الجماهير.

وأضاف التقرير أن الحكومة الإيطالية أبلغت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والذي أبلغ بدوره الاتحاد الأوروبي الاستعداد لاستضافة ملعب الأولمبيكو لعدد من الجماهير في البطولة التي تبدأ في الحادي عشر من يونيو المقبل.

فيما قال جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إن استضافة المسابقة "جيد للبلاد وليس للرياضة".

وأوضح جرافينا: "أود أن أشكر روبرتو سبرانزا وزير الصحة، لأنه طلب من هيئة الصحة أفضل الحلول لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير".

وأضاف "في تلك اللحظات المعقدة، سعداء بنية الحكومة الواضحة في تواجد الجماهير والإيمان بقدرات الاتحاد الإيطالي".

ويأمل الاتحاد الأوروبي ضمان حضور عددا من الجماهير لبطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

ويستضيف ملعب الأولمبيكو مباريات إيطاليا ضد تركيا وويلز وسويسرا في دور المجموعات.