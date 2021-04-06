مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: هذه نقطة قوة بايرن.. وعلينا إيقاف لعبتهم الأساسية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن نقطة قوة منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ هي الجماعية وليس لاعبا بعينه وذلك بعد سؤاله حول غياب لاعبي الفريق الألماني روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة بايرن غدا الأربعاء في ملعب أليانز آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قائلا: "نقطة قوة بايرن هي جماعيته، عندما تفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية فهذا لأنك تمتلك فريقا جيدا جدا، ليس فقط 11 لاعبا ولكن بالطبع ليفاندوفسكي وجنابري لاعبان عظماء".

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وأردف المدرب الأرجنتيني "نحن كذلك لدينا بعض الغيابات مثل ماركو فيراتي وماورو إيكاردي وآخرين، كل الفرق في الفترة الحالية لديهم غيابات كثيرة وعليهم التأقلم على تلك الظروف".

وأشاد بوكيتينو ببايرن وقال: "هو فريق منظم ويلعب بخط دفاع متقدم ولديه لاعبين في الهجوم يستطيعون إحداث خللا في توازن فريقنا، لذا الأمر منوط بنا وعلينا عدم فقدان الكرة في أماكن خطرة".

وعن نهائي الموسم الماضي الذي فاز به بايرن بهدف دون رد علق "لم أكن هنا مع الجهاز الفني كنا فقط متابعين للمباراة، لكن تلك المرة المواجهة ستُلعب على مباراتين والسياق مختلف".

وأردف "هناك ثأر لكن الأمر بالنسبة لنا تحدي يتمثل في الفوز على فريق قوي ربما الأفضل في العالم".

وأتم "أؤمن أنه في المباريات الإقصائية هناك فرصة لكل فريق في الفوز، بايرن هو بطل أوروبا والعالم ونحن نعلم إمكانياتهم جيدا ولكننا نريد الفوز باللقب، لذا علينا الفوز بالمباراة ونحن نثق في نقاط قوتنا".

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