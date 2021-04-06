مؤتمر ليلة الأبطال – ماركينيوس: لا نفكر في الثأر من بايرن.. ولكن

لا يفكر ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان في الثأر من بايرن ميونيخ بعد الهزيمة منه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بقدر التفكير في كيفية الفوز في التفاصيل الصغيرة التي تحسم المباريات.

ويحل سان جيرمان غدا الأربعاء ضيفا على بايرن في ملعب أليانز آرينا لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة تكرار لسيناريو نهائي الموسم الماضي والذي فاز فيه بايرن بهدف دون رد.

وقال ماركينيوس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "عندما نواجه الفرق الكبرى نحصل على دفعة معنوية".

وواصل "مازال أمامنا يوم للتحضير للمباراة وتحليل المنافس وسنحتاج لتقديم أداء عظيما لنعود بنتيجة جيدة".

وعن التفكير في الثأر قال اللاعب البرازيلي: "لا نفكر في الثأر، المباراة المقبلة في سياق مختلف كل مباراة لها تاريخها الخاص".

قبل أن يستردك "لكن البعض منا يفكر بتلك الطريقة لتحفيز نفسه، لما لا؟".

وعن الدرس المستفاد من نهائي الموسم الماضي علق "النهائيات تُلعب على تفاصيل صغيرة ويجب أن تستغل الفرص القليلة التي تتاح لك وغدا سيكون الأمر ذاته، هم كذلك يعرفون أن عليهم استغلال فرصهم".

وشدد "المباراة سوف تُحسم على التفاصيل".

أما عن جدول المباريات المزدحم قال ماركينيوس: "كل الفرق لعبت مباريات كثيرة والمشكلة واحدة تواجه الجميع، والأمر مختلف عن الاعتيادي ولكن علينا التأقلم مع الظروف".