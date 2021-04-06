أسوان يوضح عبر في الجول حقيقة الانسحاب من الدوري

أوضح نادي أسوان حقيقة انسحابه من بطولة الدوري المصري موسم 2020-2021 في تصريحات لـ FilGoal.com.

وكشفت بعض التقارير احتمالية انسحاب زهرة الجنوب من المسابقة.

وصرّح اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان لـ FilGoal.com قائلا: "النادي يتعرض لأزمة مالية طاحنة تهدد مسيرة الفريق ونأمل في الوصول لحل المشكلة حتي لا تعيق مسيرتنا في الدوري".

وأوضح "سنجتمع مع مجلس الإدارة وكل الخيارات مطروحة أمامنا، حتي نصل لحل لعبور الأزمة".

ويلتقي أسوان مع إنبي في إطار الجولة الـ 18 من الدوري في أول ظهور للفريق على ملعب أسوان الموسم الجاري.

ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري.