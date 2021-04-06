المحلة المكافح يعطل سموحة ويضمن لـ ملك التعادلات الحفاظ على عرشه

استطاع غزل المحلة الحصول على نقطة على أرضه من ضيفه سموحة، في الجولة 18 من الدوري المصري، حيث تعادل معه 1-1.

التعادل، وضع سموحة في المركز السابع بـ 24 نقطة من 17 مباراة، فيما أصبح المحلة عاشرا بـ 23 نقطة من نفس عدد المباريات.

ورفع سموحة رصيده من التعادلات إلى 12، حيث فاز 4 مرات وخسر مرة وحيدة فقط، ويظل ملك التعادلات في الدوري.

المباراة بدأت بضغط من سموحة، حيث أخطأ عمرو شعبان حارس المحلة في تشتيت الكرة، لينزلق وترتطم تمريرته في قدم مصطفى فتحي جناح سموحة، لكنها عادت إليه مباشرة.

وفي الدقيقة 12، منعت العارضة عبد الكبير الوادي من هدف رائع، بعد جملة مع مصطفى فتحي، قبل أن يسدد المغربي صاروخا بوجه القدم الخارجي لكن باطن العارضة رد الكرة إلى الملعب.

ولم ينجح سموحة في التسجيل، إلا من سلاح الكرات الثابتة، عرضية من مصطفى فتحي، حولها رجب نبيل برأسية رائعة في مرمى عمرو شعبان في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تخلى المحلة عن تحفظه الدفاعي، وبدأ في تهديد مرمى سموحة، ولكن دون خطورة كبيرة.

واستغل سموحة ذلك الأمر في تهديد مرمى المحلة بهجمات مرتدة بقيادة مصطفى فتحي وحسام حسن وأحمد عبد القادر، ولكن كفاح المحلة واستبسال دفاعه حافظ على التأخر عن هدف واحد فقط.

وفي الدقيقة 81، كافأ فتحي مبروك فريقه على كفاحه، بحصوله على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد عبد المنعم، ليسجلها بنفسه بشكل رائع غالط به الهاني سليمان حارس سموحة.

ولوضع كرز الكفاح على كعكة النقطة الغالية، أنقذ يحيى حامد فريقه من هدف محقق من تسديدة من الوادي أخرجها من على خط المرمى.