روبرتو كارلوس في إشارة للكلاسيكو: سيكون هدية حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

انتقد روبرتو كارلوس الظهير البرازيلي التاريخي لريال مدريد حكم مباراة برشلونة وريال بلد الوليد في الليجا.

وكتب كارلوس عبر عبر تويتر في تلميح للكلاسيكو: "متأكد أن حكم مباراة برشلونة وريال بلد الوليد سيقود مباراة معينة هذا الأسبوع هدية على ما فعله".

وجاءت كلمات كارلوس تعليقا على تصريحات سيرجيو جونزاليس مدرب ريال بلد الوليد بأن الحكم أخبره أنه الكرة اصطدمت بيد جوردي ألبا ظهير برشلونة، لكنها لا ترتقي ليحتسبها ركلة جزاء.

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة المثيرة للجدل خلال المباراة، حيث شهدت المباراة طرد أوسكار بلانو في الدقيقة 79 بشكل مباشر عقب تدخله بقوة على ديمبيلي.

وفاز برشلونة أمس الإثنين في ملعب كامب نو على منافسه بلد الوليد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد عثمان ديمبيلي بتسديدة على الطائر بيسراه في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة وصل رصيد برشلونة لـ65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ63 نقطة، وخاض كل من ثلاثي المقدمة 29 مباراة.

ويلتقي برشلونة مع منافسه ريال مدريد في الجولة المقبلة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.