انتهت في الدوري - أسوان (1) (0) إنبي.. فوز قاتل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق إنبي

يستضيف أسوان إنبي، في مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة صاحب المركز الثاني العشر، ضد صاحب المركز السابع.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة

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انتهت

ق 95: جووول.. هدف أول سجله محمود شبانة برأسية من كرة ثابتة نفذها عمرو الحلواني.

ق 58: ركلة ثابتة تصل إلى هيثم الفيل الذي يرسل كرة إلى عبد العزيز موسى في مواجهة المرمى لكن البلعوطي يتألق ويمنع هدفا محققا لأسوان.

ق 56: عمر رضوان يتألق ويمنع هدفا من أمام دينوبيتر.

ق 47: عرضية من كريم فؤاد من الجهة اليسرى يسددها دينوبيتر جود برأسية سهلة في يد عمر رضوان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: الحكم يلغي هدفا لإنبي سجله جون إيبوكا بداعي التسلل.

ق 22: البلعوطي ينقذ مرمى إنبي من انفراد محمد أسامة.

ق 14: سقوط جديد لمحمود جاد ومشاركة عبد العزيز البلعوطي بدلا منه في أول تغييرات المباراة.

ق 5: سقوط محمود جاد أثناء محاولة اللحاق بالكرة قبل خروجها لركنية، وتعرضه لإصابة في الكتف.

بداية اللقاء

أسوان إنبي في الدوري
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