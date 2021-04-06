مرشح لرئاسة ريال مدريد: أنوي الإطاحة بـ زيدان

أوضح إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد أنه ينوي الإطاحة بزين الدين زيدان المدير الفني للملكي في حالة نجاحه بالانتخابات المقبلة.

وبدأت العملية الانتخابية في أروقة ريال مدريد بتقديم أوراق الترشح منذ يوم السبت الماضي حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال ريكيلمي في تصريحات لراديو ماركا: "زيدان لن يكون مدربي لو توليت رئاسة ريال مدريد، الإدارة الرياضية تفكر باستراتيجية أخرى".

وأضاف "أنا شخصيا أحب يورجن كلوب، كما أن راؤول جونزاليس سيظهر بشكل جيد للغاية".

وعن موقفه من الصفقات المحتملة، علق قائلا "تحدث المدير الرياضي الذي أنوي تعيينه مع مينو رايولا وكيل إيرلنج هالاند يوم الأربعاء".

وأضاف رجل الأعمال الإسباني "لقد سألنا عن وضع هالاند وقال لنا رايولا ما نريد معرفته".

وأكمل "بروسيا دورتموند يريد الإبقاء على هالاند لموسم آخر قبل الحصول على مبلغ جيد عند بيعه".

وأتم "لم يطلب منا رايولا 20 مليونا له و 20 مليونا أخرى لوالد هالاند كما أشيع".

سيتنافس إنريكي ريكيلمي مع فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد على مقعد رئاسة الميرينجي في الانتخابات المزمع إقامتها يونيو المقبل.

بيريز وصل إلى المنصب في عام 2009 واستمر لـ3 فترات رئاسية على التوالي.