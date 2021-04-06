مدافع ليفربول: عندما تواجه ريال مدريد عليك ألا تنظر إلى تاريخه في دوري الأبطال

يعلم نات فيليبس مدافع ليفربول أن النظر إلى تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الفريقين قد يربك فريقه.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الثلاثاء.

وقال نات في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ريال مدريد فريق مبدع. هذا يظهر في ما حققوه، والألقاب التي فازوا بها والمستوى الذي حافظوا عليه لسنوات وسنوات، واللاعبين الذين مثلوهم أيضا".

وشدد "عندما تواجه ريال مدريد عليك ألا تنظر إلى كل ذلك".

وأضاف "ليفربول أيضا حقق إنجازات كثيرة وله تاريخ كبير. لذلك، عندما تشارك في مباراة من هذا القبيل، يجب أن تتعامل معها على أنها مجرد مباراة".

ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا 13 مرة كرقم قياسي، فيما توج ليفربول باللقب 6 مرات.

وأكمل "من الواضح أنك ستواجه أفضل اللاعبين، ولكن في رأيي عليك التعامل مع كل مباراة كما لو كنت ستواجه أفضل منافس ستواجهه على الإطلاق، ولن يكون الأمر مختلفًا في تلك المواجهة".

فيليبس غاب خلال مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، لكنه شارك ضد لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.