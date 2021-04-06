رودري: التتويج بدوري أبطال أوروبا سيكون أفضل هدية وداع لـ أجويرو

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

يؤمن رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي أن التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيمنح سيرجيو أجويرو هدية الوداع التي يستحقها.

أجويرو سيودع الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب مع سيتي، فيما ظل لقب دوري الأبطال عصيا.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيرجيو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. بالطبع، إنه يستحق الخروج بأفضل طريقة من هذا النادي".

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وأضاف "بالنسبة لي، سيكون تحقيق هذا اللقب معه ومع الفريق بمثابة الحلم".

وشدد ردردي "ستكون أفضل هدية له وللجميع".

سجل أجويرو 257 هدفا في 385 مباراة، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة ألقاب لكأس الرابطة.

ويستعد الثنائي للمشاركة في مباراة ذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء.

فوز سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب سيضمن له مكانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه.

فقد ودع الفريق البطولة في مرحلة ربع النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأوضح رودري "لدينا الفرصة للعودة إلى هذا الدور وإثبات لأنفسنا أننا مستعدون لكل تحد".

وأتم "بعد كل هزيمة صعبة تتعلم وتواجه المرة القادمة بمزيد من الطموح والرغبة. هذا ما سنحاول أن نفعله".

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