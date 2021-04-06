عماد سليمان لـ في الجول: لا وقت للأخطاء.. يجب أن يكون الدور الثاني بداية الإسماعيلي الجديدة

شدد عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي، أن الكل في النادي عليه أن يعتبر لقاء المصري غدا الأربعاء بداية جديدة للفريق.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اللقاء يأتي مع بداية الدور الثاني، ويجب أن تكون بداية جديدة. علينا نسيان ما حدث في الدور الأول".

وأكمل "لا وقت للأخطاء. يجب على كل لاعب أن يحاسب نفسه، ونحن سنحاسب اللاعبين كذلك على الأداء والأخطاء".

وشدد "المطلوب التركيز فقط في الاستعدادات والمباريات. نبحث عن فوز يعيد لنا الثقة".

وأتم "نثق في اللاعبين وفي استيعابهم لأفكار إيهاب جلال الذي يبذل معهم مجهودا كبيرا لإخراج الفريق من أزمته".

وسقط الإسماعيلي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية، أولى مباريات جلال مع الفريق.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير في الدوري.