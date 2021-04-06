وفاة مستشار الأهلي القانوني حلمي عبد الرازق

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

حلمي عبد الرازق

توفي اليوم الثلاثاء حلمي عبد الرازق، مستشار الأهلي القانوني، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال النادي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى؛ الأستاذ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويشغل عبد الرازق منصب المستشار القانوني منذ أكثر من 10 سنوات.

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وتنعي أسرة عمل FilGoal.com حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.

الأهلي حلمي عبد الرازق
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