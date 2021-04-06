إصابة جناح يوفنتوس بفيروس كورونا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

برناردسكي

أعلن نادي يوفنتوس يوم الثلاثاء إصابة فيديريكو برنارديسكي جناح الفريق بفيروس كورونا ووضعه في العزل الصحي.

وكشف يوفنتوس في بيانه "يُعلن نادي يوفنتوس أنه وخلال الفحوصات الطبية المنصوص عليها، جاءت عينة اللاعب فيديريكو برنارديسكي إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف البيان "تم وضع اللاعب الإيطالي في عزل صحي".

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وأتم البيان "النادي على اتصال مع السلطات الصحية لتحديد البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب".

وكان يوفنتوس قد أعلن يوم الخميس إصابة ليوناردو بونوتشي بالفيروس بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر.

يوفنتوس فيديريكو برنارديسكي
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