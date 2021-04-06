جوتا: هكذا سنحقق الفوز على ريال مدريد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

أوضح ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن فريقه سيكون بحاجة للظهور بأفضل شكل ممكن إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نمر بفترة جيدة، ودخلنا التوقف الدولي بعد مباراتين لم تهتز فيهما شباكنا وحققنا فيهما انتصارين مهمين، ثم عدنا لتحقيق فوز جديد بأداء أفضل بكثير من الذي قدمناه في المباريات الماضية".

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وأضاف الدولي البرتغالي "نريد أن نبني على هذا الأداء. ينتظرنا تحد كبير أمام ريال مدريد وعلينا أن نكون مستعدين كما ينبغي".

وتابع "سيكون علينا أن نبذل جهدًا كبيرا حتى نتمكن من الفوز على ريال مدريد. الطريقة التي يلعبون بها ستفرض علينا الركض كثيرًا والقتال بقوة".

وأكمل "ريال مدريد هو صاحب أكبر عدد من الألقاب في هذه البطولة، ومعتاد على اللعب في الأدوار الإقصائية، لذا سنحتاج لتقديم أفضل أداء لنا إذا أردنا أن نخرج من المباراة بنتيجة إيجابية".

كان جوتا قد أصيب في مباراة ميتلاند بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا وغاب عن مباراتي دور الـ16 ضد لايبزيج.

وعلق على ذلك قائلا "الإصابة هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث للاعب الكرة، وإنه لأمر مزعج أن تشاهد الفريق عبر التليفزيون وأنت تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء لمساعدته".

وأتم "كان عليّ أن أركز على عملية التعافي من الإصابة من أجل العودة إلى الملاعب واستئناف العمل الذي كنت أقوم به، وهو تقديم المساعدة للفريق وبذل أقصى ما في وسعي وتسجيل الأهداف إن استطعت".

منذ عودته من الإصابة سجل جوتا 3 أهداف لليفربول و3 لمنتخب البرتغال.

دويجو جوتا ليفربول ريال مدريد
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