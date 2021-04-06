رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة ريال مدريد يوم الثلاثاء وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذا نجح صلاح في هز شباك الفريق الملكي، سيصبح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية.

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روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد، هم من نجحوا في الوصول لهذا الرقم من قبل.

كان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب دور الـ16 وفي الإياب كذلك.

وسجل صلاح 25 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول حتى الآن.

الدولي المصري لم ينجح في هز شباك ريال مدريد من قبل خلال 3 مباريات لعبها ضده طوال مسيرته.

يذكر أن صلاح هو أحد 3 لاعبين فقط في ليفربول شاركوا في كل مباريات الحمر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع ساديو ماني وأندي روبرتسون.

وتقام مباراة الإياب بملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.

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