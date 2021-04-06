قبل موقعة الأبطال.. تحليل بروفة ليفربول الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 11:33

كتب : عمر مختار

ليفربول - أرسنال

في البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول 3-0 على أرسنال في ملعب الإمارات.

FilGoal.com يقدم لكم تحليل البروفة الأخيرة بشكل جديد.

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وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز بثلاثية دون رد على أرسنال، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الإمارات معقل المدفعجية.

وتألق صلاح خلال المباراة وسجل هدفا رائعا وقاد ليفربول للانتصار ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول ريال مدريد أرسنال
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