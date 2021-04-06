كوتينيو يخضع لعملية جراجية جديدة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

خضع فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة لعملية جراجية بسبب تجدد إصابته في الركبة التي يبتعد بسببها عن الملاعب منذ فترة.

كوتينيو أصيب في نهاية العام الماضي وخضع لعملية جراحية كان من المفترض أن يغيب بسببها لمدة 3 أشهر.

وأفاد برشلونة في بيان: "أُجريت يوم الاثنين عملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى للاعب كوتينيو".

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وأضاف البيان "أجرى العملية بواسطة الدكتور رودريجو لاسمار تحت إشراف أطباء نادي برشلونة".

وأتم البيان "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه".

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الدولي البرازيلي سيغيب نحو 4 أسابيع.

وأفادت جريدة موندو ديبورتيفو في فبراير الماضي أن كوتينيو كان يعاني من تورم في ركبته اليسرى رغم خضوعه لعملية جراحية يوم الثاني من يناير.

وأوضح التقرير أن حالة كوتينيو بعد مرور أقل من شهرين على خضوعه للعملية الجراحية ستجعله على الأرجح يستغرق وقتًا أطول قبل العودة للملاعب.

حين خضع كوتينيو للعملية الجراحية، أفاد برشلونة في بيان مقتضب: "سيغيب الدولي البرازيلي لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

وظهر لاعب ليفربول السابق في 14 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

كوتينيو عاد إلى صفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ خلال موسمه الناجح للغاية، إذ حقق مع البافاري ثلاثة ألقاب.

فقد توج مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وشارك كوتينيو في 38 مباراة مع الفريق البافاري خلال موسم 2019-2020، وسجل 11 هدفا وصنع 6.

برشلونة فيليبي كوتينيو
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