حوار – المحمدي: صلاح يستحق شارة قيادة المنتخب.. حقيقة مفاوضات الأهلي ورسالة للبدري

يؤمن أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر أن محمد صلاح هو الأحق من الجيل الحالي بارتداء شارة قيادة الفراعنة لو أتيح له أن يختار.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا

وأجرى المحمدي حوارا مع قناة "صدى البلد" وكل ما يلي على لسانه.

عن شارة قيادة منتخب مصر

لا أتحدث عن شارة قيادة المنتخب، الأمر ليس بالشارة بل بالتأثير في الملعب وفي غرفة خلع الملابس، وعلى الكل عدم الحديث عن الشارة حتى في وسائل الإعلام مع كل معسكر للمنتخب، يجب علينا التفكير في تصفيات كأس العالم وليس حول من سيرتدي شارة القيادة.

لو من حقي أختار من يرتدي شارة قيادة منتخب مصر؟ سأختار محمد صلاح لما يتمتع به من خبرات كبيرة ويلعب تحت ضغط كبير ويعرف جيدا كيف يتعامل معها، هو الأنسب في العناصر المتاحة حاليا.

عن استبعاده من المنتخب

أنا تحت أمر منتخب مصر في أي وقت، غيابي وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني ربما يحب البدري الفترة المقبلة الاعتماد على أصحاب الخبرات في ظل أننا سندخل في مرحلة هامة وصعبة في تصفيات المونديال.

لم أتحفظ على الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 ومن المستحيل التفكير في هذا الأمر.

مع هيكتور كوبر لم أكن ألعب في البداية ثم أصبحت أساسيا في كأس أمم إفريقيا في الجابون 2017 أحترم وجهة نظر المدير الفني دائما.

الاستبعاد بسبب عامل السن؟ ربما حسام البدري يفكر في النزول بمعدل أعمار المنتخب لكن هناك لاعبين كانوا أكبر مني أو في مثل سني وانضموا.

استبعادي بسبب أزمة عمرو وردة وغضب جماهيري ضدي؟ هذه مرحلة وانتهت لا أرى أن المدير الفني سيفكر في أمر كهذا طالما أؤدي بشكل جيد في الملعب ولي حق التواجد، هناك مواقف كثيرة حدثت من قبل وانتهت، لكن البدري هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة عن سبب غيابي.

أزمة عمرو وردة كان من الممكن معالجتها بشكل أفضل، وكل شخص له أخطائه ويتعلم منها.

رسالة لحسام البدري

التاهل لكأس أمم إفريقيا شيء هام جدا للجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين.

الكل انتقد المنتخب عقب لقاء كينيا لكن من حديثي مع تريزيجيه كانت الأجواء صعبة وهناك بعض اللاعبين كانت المباراة الأولى لهم منذ فترة مع المنتخب، أرى أن أهم شيء في تلك المباراة كان حسم التأهل رسميا وأمام جزر القُمر لعبوا جيدا وظفرنا بالصدارة.

الجهاز الفني واجه صعوبات كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض معدل تجمع المنتخب، وأرى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل وهناك فترة للإعداد قبل مباريات تصفيات كأس العالم لأنها ستقام عقب نهاية الموسم.

رسالتي للبدري؟ أبارك له على التأهل لكأس أمم إفريقيا.

عن حقيقة مفاوضات الأهلي

طموحي إنهاء مسيرتي في الدوري الإنجليزي أن أنهي سنوات لعبي في أعلى مستوى.

الأهلي ناد كبير وأنا مشجع له وأحبه جدا ولكن طموحي كما قلت إنهاء مسيرتي في الدوري الإنجليزي، لم يتحدث معي أحد حول الانضمام للأهلي.

بعد نهاية مسيرتي أريد العمل في التدريب في إنجلترا وحاليا أحصل على دورات تدريبية لتحقيق ذلك الهدف.

عن تألق تريزيجيه مع أستون فيلا

أول هدفين في الموسم يعطوا له ثقة كبيرة في نفسه هو يعمل بقوة ومن أكتر اللاعبين الذين يعملوا في المران وبعد المران كذلك.

عن احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول

لا يوجد أفضل من الدوري الإنجليزي لقد توج باللقب وبدوري أبطال أوروبا.

أرى أن بقائه مع ليفربول أفضل شيء له فهو من أساطير النادي الآن وإن اختتم مشواره معهم سيصبح أمرا رائعا، أتمنى بقائه لأنه يتسبب كذلك في ارتفاع أسهم اللاعبين المصريين.