محمد مصيلحي: افتتاح الأهلي لفرع في الإسكندرية مرفوض.. هل سينشئ مقرا في بورسعيد أو الإسماعيلية؟

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - محمد مصيلحي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن رفض ناديه لفكرة افتتاح الأهلي لفرعا في الإسكندرية.

وقال محمد مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس": "العلاقة بين الاتحاد والأهلي مستمرة منذ أكثر من 100 عام، لكن بعد زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمقر الاتحاد، وجدنا من يقول أن الأهلي سيفتتح فرعا في الإسكندرية وهذا الأمر أغضب جماهير الاتحاد".

وتابع "هل سيفتتح الأهلي فرعا في بورسعيد أو الإسماعيلية؟ الاتحاد ليس أقل من هذه الفرق الجماهيرية، الاتحاد هو زعيم الثغر ولن نسمح بغير ذلك".

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وعن الضرر الواقع على الاتحاد من هذه الفكرة، قال: "إذا افتتح الأهلي فرعا في الإسكندرية، سيذهب الجميع للاشتراك به واللعب في الأكاديمية الخاصة به".

وواصل "كنت سعيدا بنفي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي لهذه الفكرة عبر قناة الأهلي".

واستمر "حديث القيعي والمنيسي يؤكد أن الأهلي لن يفتتح أي فروع له في الإسكندرية".

وشدد "علاقتي بمحمود الخطيب أكثر من ممتازة".

وتطرق مصيلحي للحديث عن تواجد فريق الكرة في المركز الثاني في الدوري، وقال: "لم نصل لهذا المركز منذ فترة حتى مع تبقي مباريات للأهلي".

وأكمل "نسير بشكل رائع رغم خسارتنا لعدة مباريات في الإسكندرية".

وأردف "أشكر حسام حسن وإبراهيم حسن على ما يفعلوه من أجل الاتحاد. الموسم الحالي من أقوى مواسم الكرة المصرية والإدارة تدعم الجهاز الفني الذي يقدم كل ما لديه".

وكشف "جلست مع حسام حسن وإبراهيم حسن للحديث عن اللاعبين المستبعدين، والآن صبري رحيل ومحمد عطوة ومحمود رزق يتواجدون مع الفريق لكن موقف خالد قمر وعماد السيد لم يحدد بعد".

وأوضح "الأهلي لم يتفاوض معي من أجل عمار حمدي ورزاق سيسيه".

واستمر "من حق سيسيه أن يعود للزمالك بعد نهاية هذا الموسم، ولا أعرف إذا كان عقده موثقا مع الزمالك أم لا".

وأكمل "عمار حمدي عقده مع الاتحاد لمدة موسمين وقد يعود للأهلي بعد هذا الموسم".

ويلعب عمار حمدي ورزاق سيسيه على سبيل الإعارة من الأهلي والزمالك على الترتيب.

وأتم "أتمنى أن يتأهل الاتحاد لبطولة إفريقيا وللبطولة العربية في الموسم المقبل".

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الدوري برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، فيما يتصدر الزمالك الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

الاتحاد السكندري الأهلي محمد مصيلحي
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