كرة طائرة - الأهلي يفوز على هليوبوليس والزمالك ينتصر على بتروجت
الإثنين، 05 أبريل 2021 - 23:39
كتب : FilGoal
فاز فريق الكرة الطائرة في الأهلي رجال على منافسه هليوبوليس 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدوري على صالة هليوبوليس الشروق.
ونجح الأهلي في الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19.
واكتسح منافسه في الشوط الثاني بنتيجة 25-9.
وفي الشوط الثالث انتصر المارد الأحمر بنتيجة 25-19.
وفي وقت لاحق فاز الزمالك على منافسه بتروجت بنتيجة 3-1.
وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22 زالثامي بنتيجة 25-18.
وذلك قبل أن يظفر بتروجت بالشوط الثالث بنتيجة 25-23.
ولكن عاد الزمالك في الشوط الرابع وفاز بنتيجة 25-23.