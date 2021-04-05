كرة طائرة - الأهلي يفوز على هليوبوليس والزمالك ينتصر على بتروجت

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

كرة طائرة - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

فاز فريق الكرة الطائرة في الأهلي رجال على منافسه هليوبوليس 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدوري على صالة هليوبوليس الشروق.

ونجح الأهلي في الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19.

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واكتسح منافسه في الشوط الثاني بنتيجة 25-9.

وفي الشوط الثالث انتصر المارد الأحمر بنتيجة 25-19.

وفي وقت لاحق فاز الزمالك على منافسه بتروجت بنتيجة 3-1.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22 زالثامي بنتيجة 25-18.

وذلك قبل أن يظفر بتروجت بالشوط الثالث بنتيجة 25-23.

ولكن عاد الزمالك في الشوط الرابع وفاز بنتيجة 25-23.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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