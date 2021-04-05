الاتحاد العربي يسند لمصر تنظيم بطولات الشباب والصالات والنسائية

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت البطولات على النحو التالي:

⁃ كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

⁃ كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

⁃ كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي لابداء استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.