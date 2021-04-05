إلى الكلاسيكو.. ديمبيلي يقتل بلد الوليد ويقود برشلونة لوصافة الدوري

ظل برشلونة يحاول إلى أن وصل لمبتغاه في الدقيقة 90 ليخطف ثلاث نقاط غالية في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة اليوم الإثنين في ملعب كامب نو على منافسه بلد الوليد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد عثمان ديمبيلي بتسديدة على الطائر بيسراه في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد أوسكار بلانو في الدقيقة 79 بشكل مباشر عقب تدخله بقوة على ديمبيلي.

بتلك النتيجة وصل رصيد برشلونة لـ65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ63 نقطة، وخاض كل من ثلاثي المقدمة 29 مباراة.

أما بلد الوليد فيحتل المركز الـ16 بـ27 نقطة.

ويلتقي برشلونة مع منافسه ريال مدريد في الجولة المقبلة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ وجاءت أولى اللقطات المثيرة فيها في الدقيقة التسعة بعدما سدد كينان كودرو الكرة برأسية قوية لكن عارضة مرمى برشلونة منعته من تسجيل هدف التقدم.

عاد الهدوء لأحداث المباراة وغابت الفرص الخطيرة خلال الشوط الأول.

وكاد ليونيل ميسي يسجل هدفا لكن رأسيته مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 57 كاد بلد الوليد يسجل التقدم عن طريق لوكاس أولازا لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج في أخطر فرص المباراة.

ورد ميسي بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد عثمان ديمبيلي كرة قوية تصدى لها حارس بلد الوليد وارتدت الكرة لأنطوان جريزمان الذي تابعها برأسية لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 79 طُرد أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد بعد تدخله بقوة على ديمبيلي.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل أرسل فرينكي دي يونج عرضية فشل دفاع بلد الوليد في تشتيتها لتصل الكرة إلى ديمبيلي الذي أطلق تسديدة بيسراه على الطائر في الشباك.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد ليفوز برشلونة بصعوبة بهدف دون رد.