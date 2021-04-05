كرة سلة – الزمالك والأهلي ينتصران على المصرية للاتصالات وسبورتنج

فاز فريق الزمالك لكرة السلة رجال على منافسه المصرية للاتصالات في الدوري الممتاز اليوم الإثنين بنتيجة 91-62 ضمن منافسات الجولة 13 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وأقيمت المباراة على صالة ملعب حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة قيادة المدرب أوجستي بوش للزمالك من المدرجات عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها.

وفي وقت لاحق فاز الأهلي على منافسه سبورتنج بنتيجة 79-70.

أقيمت المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.

وفاز الأهلي في كل فترات المباراة بواقع 28-11، و37-34، و53-51، إلى أن فاز في اللقاء بأكمله في النهاية.

بتلك النتائج يتصدر الاتحاد البطولة بـ24 نقطة يليه الزمالك بـ23 نقطة بالتساوي مع ملاحقه الجزيرة.

فيما يأتي الأهلي رابعا بـ21 نقطة ثم سبورتنج خامسا بـ18 نقطة.

ويحتل سموحة المركز السادس بـ17 نقطة، ثم المصرية للاتصالات في المركز السابع ويليه طلائع الجيش في المركز الثامن ولكليهما 15 نقطة.