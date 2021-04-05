سجل وصنع وضرب العارضة.. مرموش يقود سانت باولي للفوز على براونشفايج

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سانت باولي

واصل عمر مرموش تألقه في الملاعب الألمانية، وقاد سانت باولي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

وسجل مرموش هدفا وصنع الآخر في فوز سانت باولي على براونشفايج بهدفين دون مقابل، في الجولة 27 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 7.

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وفي الدقيقة 14، صنع مرموش الهدف الثاني لـ دانيال كوفي كيريه.

وكاد أن يسجل مرموش هدفه الثاني في اللقاء لكن العارضة حرمته من التسجيل.

الفوز رفع رصيد سانت باولي للنقطة 38 ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري.

وذلك يكون مرموش قد رفع رصيده لـ6 أهداف خلال 14 مباراة مع سانت باولي، بجانب صناعة هدفين.

وكان مرموش قد سجل وصنع في انتصار سانت باولي على أوسنابروك في الجولة الماضية للدوري.

ويلعب مرموش في سانت باولي، معارا من فريق فولفسبورج.

عمر مرموش سانت باولي
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