تأجيل مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي لـ96 ساعة

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 22:22

كتب : أحمد شاكر

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

أرسل اتحاد الكرة خطابا لناديي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي أبلغهما خلاله بتأجيل مواجهتهما المقبلة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في ملعب السويس الجديد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

ووفقا للخطاب فإن الموعد الجديد للمباراة سيكون في الخامسة من مساء الأحد المقبل على ذات الملعب.

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وأكد خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي صحة النبأ وقال في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "أجرينا المسحة الطبية وكنا على أتم الاستعداد لخوض المباراة".

وأتم "لكن وصلنا خطاب تأجيل المباراة ليوم الأحد المقبل".

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ18 والأخير في الترتيب بـ11 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

سيراميكا كليوباترا الإنتاج الحربي في الدوري اتحاد الكرة
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