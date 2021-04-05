كرة يد – الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على الطيران في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وفاز الأهلي في المباراة التي أقيمت في صالة الإنتاج الحربي بنتيجة 30-27.

وكان الأهلي أنهى الشوط الأول في المباراة متفوقا على منافسه بنتيجة 15-12.

وبذلك يلحق الأهلي بمنافسه الزمالك إلى نصف النهائي بعدما تأهل الفريق الأبيض لتلك المرحلة عقب انسحاب فريق أسيوط الرياضي.

وسيواجه الأهلي منافسه الزهور الذي فاز في وقت سابق على طلائع الجيش في الدور نصف النهائي.

فيما يلتقي الزمالك مع هليوبوليس بعد فوز الأخير على سبورتنج.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في الموسم الأخير الذي تم استكماله 2018-2019.

بيد أنه حتى الآن لم يتم معرفة مصير المباريات المتبقية من الموسم الماضي في الدوري والكأس عقب توقفهما بسبب تفشي فيروس كورونا.