تقرير: إدارة يوفنتوس تفكر في إقالة بيرلو.. وأليجري قد يعود لتدريب الفريق

تفكر إدارة يوفنتوس في إقالة أندريا بيرلو من تدريب الفريق وذلك بحسب ما نشرته شبكة "ميدياسيت" الإيطالية.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي قد تكون الأخيرة لبيرلو مع الفريق، إذ انتهى اللقاء بخسارة السيدة العجوز.

وفي حالة إقالة بيرلو، فإن مساعده إيجور تيدور سيتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وكانت صحيفة "توتوسبورت" قد نشرت تقريرا يفيد بأن ماسيمليانو أليجري قد يعود لتدريب الفريق مرة أخرى.

إذ زعمت الصحيفة أن أليجري عقد اجتماعا مع أندريا أنييلي رئيس النادي، بنهاية الأسبوع الماضي.

ودرب أليجري يوفنتوس من 2014 وحتى 2019.

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس في الموسم الحالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعدما خسر ضد بورتو.