حوار – مبابي يتحدث عن: طموحه ومواجهة بايرن و"دوري الأبطال أهم من الكأس المقدسة"

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن الطريقة التي يجدد بها شغفه وعن حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد مبابي لقيادة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية.

وأجرى مبابي حوارا مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ينقله لكم FilGoal.com.

قال الآتي جاء على لسان مبابي..

الطموح

"لم أقل إنني سأكون أفضل لاعب في التاريخ، لكني لا أضع أي حدود أبدا لنفسي، لن أكتفى من الوصول لأي مرحلة، بالقول: إذا وصلت لهذه المكانة فسأكون وصلت لقمة مستواي. لا، سأواصل لأدفع نفسي للأمام وأرى لأين سأذهب. بالنسبة للحظة فأن الأمور تجري بشكل رائع وسأواصل العمل حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية".

"كل مرة أنزل فيها إلى أرض الملعب أقول لنفسي أنني الأفضل. لقد لعبت ضد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهذا الثنائي أفضل مني، لأنهما حققا بليون شيء أكثر مني، لكن في رأسي أقول إنني الأفضل حتى لا أضع لنفسي أي حدود، فعليك أن تحاول لتخرج أفضل نسخة لديك".

إمتاع الجماهير

"حين كنت أذهب لحضور المباريات، كنت أدفع الأموال لكي أستمتع. بعض اللاعبين يستحقوا ثمن التذكرة الذي تدفعه، والناس ترغب في المتعة، لأن لديهم العديد من المشكلات في حياتهم اليومية، ولن يأتوا ويدفعوا أموالهم (لمشاهدة المباريات) لكي تزداد (هذه المشكلات) لديهم".

"الناس تأتي لكي تستمتع. علينا (كلاعبين) ألا ننسى هذا المبدأ، حتى إذا كان يقع علينا بعض الضغط فعلينا ألا نأتي على هذا الأمر المتعلق بالمتعة. هم يأتوا للحصول عليها وعلينا أن نقدمها لهم".

الشغف

"ببساطة الفوز بكأس العالم هو القمة بالنسبة لمسيرتك الكروية، فهذا ما تعمل مع ناديك من أجله (لكي تنضم للمنتخب وتفوز به)، تقضي العديد من السنوات وتصل لـ27 أو 28 عاما ويأتي كأس العالم وانت في قمة مستواك، لكني كنت محظوظا لكي أحصل عليه وأنا في التاسعة عشر من عمري وأعتقد أن هذا سيساعدني (للنجاح) في الاختبارات الصعبة".

"هدفي هو الفوز به مرة أخرى لأن هذه البلد (فرنسا) مليئة بالمواهب المذهلة، وأعتقد أنن سنجحم أنفسنا إذا قلنا: لقد فزنا بكأس العالم وعلينا أن ننتظر 20 عاما للفوز باللقب من جديد".

اللعب ضد بايرن

"بالنسبة لي فإن دوري أبطال أوروبا مناسبة هامة للغاية، لقد خسرنا في أدوار مختلفة وعانينا كثيرا، وفي حالة تحقيقي للقب سيكون هناك العديد من المشاعر".

"حتى لو كان كأس العالم هو الكأس المقدسة، فبالنسبة لي لقب دوري أبطال أوروبا هو الأفضل على مستوى الأندية. في نشيد دوري أبطال أوروبا هناك مقطعا يقول: الفريق الأفضل".

"بايرن فريق عظيم، والآن تدور الأمور حول الهدوء والثقة في المباراة الأولى في ميونيخ، وهي مباراة الجميع يتطلع لمشاهدتها".

"ستكون مباراة رائعة والجميع سيكون أمام شاشات التلفاز، وسنحاول أن نقدم أداءا جيدا ونأمل أن نفوز في مباراة ميونيخ".