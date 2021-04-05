انتهت – برشلونة (1) - (0) بلد الوليد.. انتصار قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وبلد الوليد التي تقام في الجولة 29 من الدوري الإسباني والتي تقام في ملعب كامب نو.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: جوووووول قاااااتل لبرشلونة عن طريق ديمبيلي.

ق79: طرد مباشر لأوسكار بلانو لاعب بلد الوليد لتدخله بعنف على عثمان ديمبيلي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: حارس بلد الوليد والقائم الأيمن يحرمان برشلونة من هدف التقدم.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق28: بطاقة صفراء لأنطوان جريزمان

ق24: تسديدة من روكي ميسا تعلو عارضة مارك أندري تير شتيجن

ق16: ميسي يسدد ركلة حرة تمر بجانب القائم لمرمى بلد الوليد

ق9: العارضة تحرم بلد الوليد من هدف التقدم برأسية.

انطلاق المباراة.