انتهت – برشلونة (1) - (0) بلد الوليد.. انتصار قاتل

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وبلد الوليد التي تقام في الجولة 29 من الدوري الإسباني والتي تقام في ملعب كامب نو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: جوووووول قاااااتل لبرشلونة عن طريق ديمبيلي.

ق79: طرد مباشر لأوسكار بلانو لاعب بلد الوليد لتدخله بعنف على عثمان ديمبيلي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: حارس بلد الوليد والقائم الأيمن يحرمان برشلونة من هدف التقدم.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق28: بطاقة صفراء لأنطوان جريزمان

ق24: تسديدة من روكي ميسا تعلو عارضة مارك أندري تير شتيجن

ق16: ميسي يسدد ركلة حرة تمر بجانب القائم لمرمى بلد الوليد

ق9: العارضة تحرم بلد الوليد من هدف التقدم برأسية.

انطلاق المباراة.

برشلونة بلد الوليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمدي نوح لـ آس: صلاح سيضيف إلى ريال مدريد أو برشلونة إذا انضم لأحدهما 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلى الكلاسيكو.. ديمبيلي يقتل بلد الوليد ويقود برشلونة لوصافة الدوري 20 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الزمالك والأهلي ينتصران على المصرية للاتصالات وسبورتنج 46 دقيقة | رياضات أخرى
سجل وصنع وضرب العارضة.. مرموش يقود سانت باولي للفوز على براونشفايج 53 دقيقة | المحترفون
تأجيل مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي لـ96 ساعة 58 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق: لا أعتقد أن الدوري الإسباني سيكون خطوة جيدة لصلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن: سنحارب لإنهاء الدوري والاتحاد في المربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك