ليلة_الأبطال – مؤتمر كلوب: إصابة صلاح في نهائي كييف أثرت علينا.. ولم أكن لأدعو راموس لعيد ميلادي

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن إصابة محمد صلاح نجم الفريق ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، أثرت على الحُمر بالسلب خلال المباراة.

وأصيب صلاح بعد 25 دقيقة بخلع في الكتف إثر إلتحام مع سيرخيو راموس في النهائي الذي أُقيم في كييف وفاز به ريال مدريد.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عن إصابة صلاح: "كنا نلعب بشكل رائع في هذه المباراة، لكن بعد ما حدث (بإصابة صلاح) لم نستمر بنفس الأداء"

وأضاف "لن يهتم أي شخص بعد 25 سنة بأننا كنا رائعين (ضد ريال مدريد) لمدة 25 دقيقة في هذا النهائي".

واستمر "متحمس للغاية لأن المباراة في دوري الأبطال وليس بسبب ما حدث في 2018، إذا سألني أي شخص بعد مباراة كييف بأسبوع عن إمكانية دعوة راموس لعيد ميلادي كنت سأقول له: لن أدعوه. لقد كانت ليلة غريبة لكنها مضت منذ فترة".

وأردف "لا أستطيع أن أستدعي هذا الشعور الآن، هذا الغضب أو أيا كان، لم أحاول حتى. نريد أن نثبت مدى روعتنا، إذا كنا أفضل من ريال مدريد أو سجلنا أكثر منهم فسنتأهل".

وواصل "لدينا شعور جيد بشأن موقفنا الآن، لكن نعلم بأننا نلعب ضد فريق صعب. تم بناء الفريق لهذه النوعية من المباريات، وأن نواجه الجانب الآخر من كرة القدم، وقطعا لدينا فرصة في المباراة".

وأضاف "لا نلعب في مسابقة خاصة بالثأر، لا أؤمن كثيرا به، لكن سيكون من الرائع التأهل على حساب ريال مدريد، علينا أن نلعب بشكل جيد غدا وألا لن تتاح لنا أي فرصة للتأهل".

وعن من سيختار للتشكيل الأساسي من الرباعي صلاح وساديو ماني وفيرمينو وديوجو جوتا "عليك أن تنتظر حتى صافرة البداية. سيكون هناك مباراة لكي ندفع بهم سويا، لكن عليك أن تنتظرها. فهل قال زين الدين (زيدان) أي شيء عن تشكيل فريقه؟".

وكشف "أرغب في أن أُظهر للجماهير أننا لا نزال نقاتل، هذا هو المهم بالنسبة لي، نريد أن نفوز بما هو ممكن في هذا الموسم، ولكي أكون صادقا أنا لست مصمما على أن أُظهر للعالم مدى روعتنا".

وأتبع "لا نزال نقاتل في دوري الأبطال وعلينا أن نتعامل مع الفريق التي تواجهنا، علينا أن نتعامل مع ريال مدريد الذي يمر بفترة جيدة، فهم لديهم خبرة واسعة، وإذا كان هناك من يعرف كيفية الفوز بالبطولة الأوروبية فسيكون ريال مدريد".

وحول الفريق الإسباني المناسب لأسلوبه، قال: "هناك 3 أندية جيدة (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد)، أنا مناسب لهم جميعا، لكن لغتي الإسبانية سيئة للغاية. ريال مايوركا سيكون خيارا جيدة أيضا".

وعن تدريب ريال مدريد في المستقبل: "إذا اعتزلت بعد تدريبي لماينتس وبروسيا دورتموند وليفربول، فأنا لن أندم على عدم تدريبي (لريال مدريد). حينما غادرت الطائرة ندمت أننا لا نعيش هنا (في مدريد) لأن المناخ أفضل بكثير (عن ليفربول). أنتم محظوظون".

وحول ترينت ألكسندر أرنولد واستبعاده من قائمة منتخب إنجلترا في التوقف الدولي الأخير، قال: "ما قمنا به في فترة التوقف الدولي لم يكن لإظهار أن جاريث ساوثجيت أخطأ في قراره، حاولنا فقط أن يلعب ترينت بأفضل أداء له".

وتطرق للحديث عن الخروج بشباك نظيفة ضد أرسنال في الدوري "الاستمرارية (بين قلبي الدفاع) هي السبب وهو ما يساعد على ذلك بنسبة 100%، الفريق بأكمله دافع بشكل جيد (ضد أرسنال) وغدا سيكون اختبارا لنا".

وأتم "الجميع يقول أن ريال مدريد هو المرشح للفوز، لكن لا توجد مشكلة على الإطلاق".