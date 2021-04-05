ليلة_الأبطال - مؤتمر تيرزيتش: سيتي يفضل إرهاق الخصم.. وبهذه الطريقة لن يتم إيقاف دورتموند

يرى إدين تيرزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند أن مانشستر سيتي يفضل إرهاق منافسه من أجل إيجاد مساحات، موضحا الطريقة التي ستصعب من مهمة الفريق الإنجليزي لإيقاف فريقه.

ويحل بروسيا دورتموند ضيفا على مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال تيرزيتش في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن محبطون بسبب ما قدمناه يوم السبت الماضي، وكنا نستحق النقد على الأداء، لكننا لن نتصرف بشكل سلبي".

وخسر دورتموند من آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

وأكمل "نحن لدينا الجودة والآن علينا إثبات مسؤوليتنا وإظهار قدراتنا".

وأضاف "مانشستر سيتي هو أقوى فريق في العالم ولديه إمكانيات مذهلة".

وتابع "ستكون مهمة مثيرة وعلينا أن نقدم أقوى ما لدينا في المباراتين".

واستمر "سوف يستحوذون على الكرة وعلينا التعامل مع ذلك والفريق يفضل أن يرهق خصمه حتى تتاح لهم المساحات".

وأتم "لذلك علينا أن نذهب باتجاه المرمى حين نحصل على الكرة لأن بهذه الطريقة سيكون من الصعب إيقافنا".