سلاح السيف – منتخب مصر يفوز بذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين

توج منتخب مصر لسلاح السيف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي تقام على أرضه ضمن منافسات الشباب والناشئين.

وجاء التتويج عقب فوز المنتخب المصري على منافسه الروسي في النهائي بنتيجة 45-38.

وكان المنتخب المصري حقق إنجازا كبيرا بالفوز على أمريكا المصنف الأول على العالم في تلك الفئة في نصف النهائي.

ونجح الفريق المصري في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 45-31.

وضم الفريق المصري كل من مازن العربي وأدهم معتز وإياد معروف وزياد نوفل.

وأصبح ذلك التتويج هو الأول لمنتخب مصر في تلك الفئة.

وتقام بطولة العالم في مصر في الفترة ما بين 3 لـ11 أبريل في مجمع الصالات في استاد القاهرة.

كما تقام البطولة في منافسات ثلاثة أسلحة وتضم فرق للرجال والسيدات كذلك.