راديو كتالونيا يكشف طلبات وكيل هالاند للانتقال لبرشلونة

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - إشبيلية وبروسيا دورتموند

لم يطلب مينو رايولا وكيل اللاعبين وألف إينج هالاند والد إرلينج هالاند، راتبا ضخما فحسب لكي ينتقل موكلهم إلى برشلونة في الاجتماع الذي جمع بينهم مع إدارة الفريق الكتالوني.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة

وكشف راديو كتالونيا عن طلبات رايولا ووالد هالاند -خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس الماضي- لكي تتم الصفقة وينتقل هداف بروسيا دورتموند لبرشلونة في الصيف المقبل

وطلب رايولا ووالد هالاند 20 مليون يورو لكل منهما كعمولة من الصفقة حتى يتم الانتقال.

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وبجانب ذلك، طلب الثنائي الحصول على ضمانات تؤكد بقاء ليونيل ميسي وتجديد عقده مع الفريق.

إذ ينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده مع برشلونة حتى الآن.

ويعد هالاند هدفا لعدة أندية أوروبية منها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي، بحسب التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية.

وكان رايولا ووالد هالاند قد اجتمعا أيضا مع إدارة ريال مدريد عقب الاجتماع مع إدارة برشلونة، بحسب إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية.

وسجل هالاند 33 هدفا خلال 32 مباراة مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات بالموسم الحالي.

إرلينج هالاند برشلونة ليونيل ميسي مينو رايولا
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