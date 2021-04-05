موندو ديبورتيفو تكشف شرط ميسي للموافقة على بدء مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة

يعطي ليونيل ميسي نجم برشلونة الأولوية لفريقه لتجديد التعاقد قبل الاستماع للعروض الأخرى المقدمة له بحسب ما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرا لها أن ميسي ينتظر أن يستمع لخطط جوان لابورتا رئيس النادي لتطوير فريق الكرة ببرشلونة داخل وخارج الملعب قبل أن يستمع للعرض المقدم له لتجديد عقده.

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي مع برشلونة ولم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لا تزال لديهما الرغبة في التوقيع مع ميسي لكن النجم الأرجنتيني يفضل الاستماع لخطط برشلونة أولا.

ويعد التجديد لميسي هو أولوية إدارة لابورتا الجديد بعد نجاحه في إنتخابات رئاسة النادي التي أُقيمت في مارس الماضي.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نشرت تقريرا أشارت في إلى أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في التوقيع مع ميسي لمدة 10 سنوات، على أن يمتد العقد حتى بعد اعتزاله كرة القدم أيضا. (طالع التفاصيل)

ميسي (33 عاما) لعب هذا الموسم 37 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 13 مع برشلونة في كل المسابقات.