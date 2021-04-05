ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: حتى الشخص الكفيف يمكنه إدراك جودة هالاند

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بالإشادة على إرلينج هالاند نجم بورورسيا دروتموند.

مانشستر سيتي يلتقي بوروسيا دورتموند غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسُئل بيب عما إذا كان تصدره المريح للدوري سيساعده في أوروبا، فأجاب: "لماذا يجب علينا الفوز بالبطولات الأخرى لمجرد أننا متصدرين الدوري؟ بايرن متصدر في ألمانيا، وأتليتكو متصدر في إسبانيا، ووضعهما مختلف. كل ما يهمني هو مباراة الغد".

وعن رأيه في إنفاق 100 مليون على لاعب واحد، أوضح: "إنفاق الكثير من الأموال على لاعب واحد لا يعطيك أفضلية الفوز. كرة القدم لعبة جماعية. حتى الآن النادي قرر ألا يصل إلى 100 مليون في تعاقده مع لاعب بعينه، ربما في المستقبل سيحدث ذلك لو رأى النادي أن ذلك ضروري للتطور على مدار 5 أو 10 سنوات تالية".

وكشف: "هزيمة ليون ظلت في ذهني لأسابيع. كانت مؤلمة، خصوصا أنها كانت آخر مباراة في الموسم ونحن أردنا العبور. باركنا لـ ليون وتقبلنا خروجنا. كان الأمر مؤلما لكن في النهاية ماذا يمكن أن نفعل؟ بعد عدة أيام عليك القيام والاستعداد للموسم التالي".

وتحول للحديث عن الدولي النرويجي: "هالاند مهاجم مذهل بالنظر إلى عمره، أرقامه تتحدث عن نفسها، إنه لاعب رائع، هذا كل ما أستطيع قوله".

وأردف: "تسجيل هذا القدر من الأهداف في هذا العمر المبكر ليس سهلا. يستطيع التسجيل باليمين واليسار والرأس، من هجمات مرتدة أو من داخل منطقة الجزاء. إنه مهاجم مذهل، الكل يعرف ذلك. شخص كفيف يمكنه أن يدرك أن هالاند مهاجم مميز، لا تحتاج أن تكون مدربا لتدرك ذلك".

وأتم: "رويس لم يكن على أجندة تعاقادتي في برشلونة أو في بايرن أو هنا. لكني سعيد بعودته بعد أن عانة من الإصابات في السنوات الأخيرة، هذا مؤسف. إنه لاعب مذهل".