قائمة ريال مدريد – غياب هازارد أمام ليفربول

استبعد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، لاعبه إدين هازارد من مواجهة ليفربول.

ريال مدريد يستقبل ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب هازارد رغم تدربه جماعيا مع الفريق خلال الأيام الماضية.

فيما عاد فيدي فالفيردي بعد غيابه عن مباراة إيبار. وتواصل غياب سيرخيو راموس وداني كارباخال.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – سيرخيو أرّيباس

الهجوم: كريم بنزيمة – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو