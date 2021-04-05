ناتشو: ليفربول بأكمله يريد الانتقام وليس صلاح فقط.. فقدنا رونالدو وهم حصدوا اللقب بعدها

يرى ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد، أن نهائي 2018 سيكون حافزا للاعبي ليفربول بالكامل، وليس محمد صلاح فقط.

ريال مدريد يستقبل ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح ناتشو خلال المؤتمر الصحفي: "كل لاعبي ليفربول سيرغبون في الانتقام وليس صلاح فقط. لكن نحن أيضا لدينا الرغبة في الفوز والعبور للدور التالي".

وتابع: "ليفربول بشكل عام فريق مميز، ورباعي الخط الأمامي مذهل، إنهم من أفضل لاعبي العالم".

وعما تغيّر في الفريقين منذ نهائي 2018: "منذ أن واجهناه، ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا ونحن خسرنا كريستيانو. لكننا لا نزال فريقا تنافسيا. تركيزنا منصب على قائمتنا".

وتحول للحديث عن مستقبله: "أحلم بمواصلة لعب المباريات بهذا القميص المميز. إنه نادي حياتي، والآن أريد مواصلة تشكيل جزء منه والفوز بالمباريات، أتمتع بالثقة".

وسُئل ناتشو عن إمكانية اللعب بـ3 مدافعين مثل المباريات السابقة، فشدد: "أعتقد أن الفريق يؤدي جيدا بأي طريقة لعب. نتأقلم مع ما يطلبه منا المدرب. غدا لن تكون طريقة اللعب مهمة، علينا أن نواصل اللعب بثقة وأن نخرج بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب".

وأشار: "أعتقد أن هذه أفضل لحظة في مسيرتي، أنا متواجد في ريال مدريد منذ فترة لكن أعتقد أن الموسم الحالي هو الأفضل، أشعر أنني لاعب مهم وبكثير من الثقة التي لم أشعر بها منذ فترة. بالنسبة للاعب من أبناء النادي فاللعب هنا بمثابة حلم، آمل أن يتواصل هذا الحلم لوقت أطول".

وأردف: "لو سنحت الفرصة فسأوقّع حالا على عقد حتى اعتزالي مع ريال مدريد، سيكون حلما، لكني أقول دوما إنني أفضل التعامل مع كل موسم على حدى. لو رأيت أن الوضع بات معقدا في أي لحظة فربما أتخذ قرارا مختلفا، سيكون جميلا أن أجرب اللعب في دوري مختلف، لكني سعيد هنا".

هل سيؤثر تجديد عقد سيرخيو راموس على مستقبله؟ ناتشو أجاب: "تجديد ريال مدريد لعقد راموس أو التعاقد مع أي قلب دفاع هي أمور لن تؤثر تماما على مستقبلي. إنها قرارات يتخذها النادي وأنا علي اتخاذ قراراتي الخاصة. أنا سعيد هنا، لم أتحدث بعد مع النادي بشأن عقدي، لكني أشعر بالهدوء".

وأكمل: "راموس زميلي وصديقي، يشعر بالسوء بعد تعرضه للإصابة، لا أحد يحب التعرض لإصابة في هذا الوقت من الموسم، لكن كل ما يمكننا فعله هو دعمه. لا أعرف ماذا سيحدث بشأن مستقبله. الأفضل للنادي هو بقاء راموس، والأفضل لراموس هو البقاء في النادي".

وواصل الحديث عن دوري الأبطال: "أن تكون مرشحا للفوز باللقب هو أمر هامشي. تركيزنا منصبع لى مباراة الغد من أجل عبور هذا الدور. كفريق نعرف ما يعنيه تمثيل ريال مدريد في هذا النوع من المباريات".

وأشار: "بصراحة فمن الأفضل أن تستعد ذهنيا لمواجهة كل مهاجم في هذا المستوى العالي. إنها مباريات تُلعب بالعقل ويجب أن نكون مستعدين. عليك أن تكون مركزا 100% بكل دقيقة من المباراة. أفضّل بالطبع التفكير في نفسي بغض النظر عن اللاعب الذي أواجهه".

وسُئل ناتشو عن إصابة راموس مع المنتخب: "مشاركة راموس لمدة قصيرة في آخر مباراة مع المنتخب هو سؤال يُوجَه لـ لويس إنريكي. من المؤسف أنه أصيب بعد المباراة، لكنها أمور واردة".

كما أوضح: "لدي رغبة شديدة في العودة للمنتخب، أنا في أفضل فترة من مسيرتي، أمل أن تتغير الفكرة وأن أستطيع التواجد في القائمة المقبلة".

وأتم: "زيدان قال من قبل إننا نستحق أن نحظى بالاحترام. مرت الكثير من الجولات وصرنا أقرب للصدارة وأمامنا الكثير من النقاط. نستحق أن يحترموا فرصتنا في القتال من أجل كل البطولات. نعيش تحت الضغط في كل دقيقة، لكننا نستطيع تحمله. نريد أن نقدم أقصى ما لدينا حتى نفوز بلقب".