مؤتمر صحفي لطبيب الزمالك حول الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة

يعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك مؤتمرا طبيا يوم الأربعاء القادم بأحد الفنادق بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتناول هذا المؤتمر طريقة التعامل المتقدم مع الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة في الملاعب.

من جانبه أكد أسامة أن الهدف من هذا المؤتمر، هو "الحرص على أن يكون جميع العاملين بالأجهزة الطبية بالنادي على قدر من العلم للتعامل مع كل المواقف المفاجئة التي تحدث في الملاعب سواء بالمباريات أو التدريبات" .

وأتم "المؤتمر بابه مفتوح لجميع الأندية بجانب الأجهزة الخاصة بنادي الزمالك فقط. سنقوم بعقده بشكل دوري".