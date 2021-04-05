ناجي: الحراس ليسوا ملائكة وإكرامي "فرز أول".. وأخشى أن نندم على عدم انضمام الشناوي للأولمبي

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 14:38

كتب : FilGoal

شريف إكرامي مع بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

دافع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، ومدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن شريف إكرامي، بعد الهدف الذي سكن شباكه بخطأ مباشر منه ضد الرجاء المغربي، الذي فاز على بيراميدز 2-0 في الكونفدرالية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال ناجي عبر إذاعة أون سبورت: " أقول دائماً إن حراس المرمى ليسوا ملائكة بأجنحة. لقد أخطأ شريف في تقدير الكرة فهو أمر وارد وتعرض له أعتى حراس المرمى في العالم مثل ديفيد دي خيا ومارك أندريه تير شتيجن وكاسبر شمايكل".

أخبار متعلقة
طارق سليمان عن خطأ إكرامي: من أسبابه عدم مشاركته مع الأهلي بعد خطأ قاتل لـ إكرامي.. الرجاء يهزم بيراميدز في 6 دقائق الرد الأول على تصريحات المهدي.. أروابارينا: لا أحد يتدخل في اختياراتي وفوجئت بمستوى إكرامي الراقي

وأردف شريف اكرامي حارس مرمى فرز أول لأن أخطاءه تتكرر على فترات متباعدة بينما من تتكرر أخطاؤه كثيرا في فترات قليلة يكون حارس مرمى فرز ثان وثالث".

وعن أزمة المهدي سليمان في نفس النادي: "شريف حارس كبير ولديه باع وخبرات عريضة لذا لن يتأثر بالظروف المحيطة. لا أتفق أيضاً مع ما فعله المهدي سليمان لأنه من المفترض أن ينقل رغبته لمسئولي النادي في الغرف المغلقة أما أن يتحول الأمر على المشاع فهو تصرف غير احترافي".

وعن حارسه في سموحة الهاني سليمان قال: "هو حارس مرمى مميز يتمتع بخبرات عديدة ويتسم أيضاً بشخصية قوية تؤهله للانضمام للمنتخب. هذا رأيي لكنه لا ينتقص من خيارات الجهاز الفني للمنتخب الذي يختار العناصر التي يراها الأنسب".

وأردف "هذا ما كنت أعانيه عندما كنت مدرباً في جهاز المنتخب فكل مدرب يريد تحفيز حارس مرمى فريقه وكنت أتقبل وأتفهم ذلك وهو ما نقلته للمدرب الحالي أيمن طاهر".

وأتم ناجي بالحديث عن حراس مرمى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020: "في الأولمبياد أفضل انضمام محمد الشناوي إذا كنا نريد تحقيق ميدالية لأنه سيمنح ثقلا للفريق مع نجوم آخرين مثل صلاح وحجازي وطارق حامد".

وأتم "أحترم جميع حراس مرمى المنتخب الاولمبي، لكن أخشى أن نندم على خطوة عدم استدعاء الشناوي لأن الحدث قد يفوق خبرات الحراس الشباب بينما الشناوي سيكون مناسبا جدا لتحقيق الهدف فهو حارس كبير وشارك في كأس العالم".

محمد الشناوي شريف إكرامي المهدي سليمان أحمد ناجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناجي: الحراس ليسوا ملائكة وإكرامي "فرز أول".. وأخشى أن نندم على عدم انضمام الشناوي للأولمبي 13 دقيقة | مصر
مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يستعيد عبد الرحمن مجدي أمام المصري بعد غياب 110 يوما ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – مشاركة زيزو وجنش.. وتأهيل ساسي وحفني ساعة | مصر
مدرب حراس الأهلي السابق ينضم لعظيمة في المقاصة ساعة | الدوري المصري
الزمالك: كارتيرون رأى ما فعله إمام عاشور وقرر إيقافه.. ونعمل على زيادة غرامة كهربا ساعة | مصر
تقرير: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على تمديد التعاقد ساعة | الدوري الإيطالي
"حق مشروع".. سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من شراء أحمد ياسر ريان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك