ناجي: الحراس ليسوا ملائكة وإكرامي "فرز أول".. وأخشى أن نندم على عدم انضمام الشناوي للأولمبي

دافع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، ومدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن شريف إكرامي، بعد الهدف الذي سكن شباكه بخطأ مباشر منه ضد الرجاء المغربي، الذي فاز على بيراميدز 2-0 في الكونفدرالية.

وقال ناجي عبر إذاعة أون سبورت: " أقول دائماً إن حراس المرمى ليسوا ملائكة بأجنحة. لقد أخطأ شريف في تقدير الكرة فهو أمر وارد وتعرض له أعتى حراس المرمى في العالم مثل ديفيد دي خيا ومارك أندريه تير شتيجن وكاسبر شمايكل".

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وأردف شريف اكرامي حارس مرمى فرز أول لأن أخطاءه تتكرر على فترات متباعدة بينما من تتكرر أخطاؤه كثيرا في فترات قليلة يكون حارس مرمى فرز ثان وثالث".

وعن أزمة المهدي سليمان في نفس النادي: "شريف حارس كبير ولديه باع وخبرات عريضة لذا لن يتأثر بالظروف المحيطة. لا أتفق أيضاً مع ما فعله المهدي سليمان لأنه من المفترض أن ينقل رغبته لمسئولي النادي في الغرف المغلقة أما أن يتحول الأمر على المشاع فهو تصرف غير احترافي".

وعن حارسه في سموحة الهاني سليمان قال: "هو حارس مرمى مميز يتمتع بخبرات عديدة ويتسم أيضاً بشخصية قوية تؤهله للانضمام للمنتخب. هذا رأيي لكنه لا ينتقص من خيارات الجهاز الفني للمنتخب الذي يختار العناصر التي يراها الأنسب".

وأردف "هذا ما كنت أعانيه عندما كنت مدرباً في جهاز المنتخب فكل مدرب يريد تحفيز حارس مرمى فريقه وكنت أتقبل وأتفهم ذلك وهو ما نقلته للمدرب الحالي أيمن طاهر".

وأتم ناجي بالحديث عن حراس مرمى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020: "في الأولمبياد أفضل انضمام محمد الشناوي إذا كنا نريد تحقيق ميدالية لأنه سيمنح ثقلا للفريق مع نجوم آخرين مثل صلاح وحجازي وطارق حامد".

وأتم "أحترم جميع حراس مرمى المنتخب الاولمبي، لكن أخشى أن نندم على خطوة عدم استدعاء الشناوي لأن الحدث قد يفوق خبرات الحراس الشباب بينما الشناوي سيكون مناسبا جدا لتحقيق الهدف فهو حارس كبير وشارك في كأس العالم".