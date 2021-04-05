ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات

أوضح زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، موقفه من تدريب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ريال مدريد يستقبل ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسُئل زيدان عما إذا كان يرغب في تدريب صلاح، فأجاب: "صلاح ليس لاعب لدي".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "لدي 25 لاعبا هنا وأنا سعيد جدا معهم وأستمتع بكل لحظة".

وشدد: "ما يهمني هو مباراة الغد واللعب أمام لاعبين بحجم محمد صلاح".

وتحوّل زيدان للحديث عن المباراة المرتقبة: "إنه نهائي، مباراة خروج مغلوب، ندرك أننا سنلعب 180 دقيقة أو أكثر، لكن أولا علينا أن نواجههم غدا، لن ننظر أبعد من ذلك".

وأضاف: "تحدثت مع هازارد كثيرا، عليه أن يتحلى بالهدوء، الأهم هو أن يتعافى بالكامل، لو كان اللاعب بخير فإني أريده مع الفريق. سنتروى في التعامل معه حتى نرى ما سيحدث".

وتابع: "أحتاج إلى كل لاعبيني دائما. أحب أن يكون كل لاعبيني أصحاء، عندما يتعرض أحدهم لإصابة بالطبع هذا يزعجني. نريد استعادة هازارد في أسرع وقت. هناك بعض الإصابات الأخرى وأتمنى أن يتعافى الجميع قبل نهاية الموسم".

وسُئل زيدان عن واقعة مختار دياكابي لاعب فالنسيا، وأبدى موقفه الواضح: "أدين العنصرية بالكامل، لا أعرف ما حدث تحديدا يوم أمس، لكني سأخبركم فقط بما أشعر به. لا يجب أن يكون هناك أي ذرة تسامح مع العنصرية".

وعاد للحديث عن مواجهة الريدز: "مباراة الموسم؟ مباراة ليفربول هي الأهم بالنسبة لنا لأنها المباراة المقبلة. نركز على المباراة التالية فقط تماما كما فعلنا أمام إيبار".

وشدد: "أثق جدا في فريقي وأدرك ما يستطيع تقديمه، لقد تم الانتقاص من الفريق لكن هذا شيء لا أستطيع تغييره، كل ما علينا هو العمل بشكل يومي. نحن لا نستسلم أبدا طالما كنا على قيد الحياة، سنقاتل من أجل كل شيء. مررنا بلحظات صعبة والآن نحن أفضل، لكن هذا لا يعني أي شيء".

وتابع: "الفريق متفاهم مع بنزيمة بشكل كبير، هناك كيمياء واضحة بينه وزملائه. كل لاعب موجود هنا فعل ما يشفع له اللعب لهذا النادي".

وأضاف: "كلوب مدرب عظيم، لديه خبرة كبيرة وقدم الكثير خلال مسيرته. كل مدرب له مميزاته. أتأمل عمل كل المدربين وقد طالعت الكثير من الأمور التي يفعلها كلوب أثناء قيامي بدراساتي التدريبية".

وأوضح: "غيابات ليفربول؟ لديهم لاعبين عظماء آخرين يستطيعون تعويض تلك الغيابات. نحن أيضا لدينا غيابات، دائما سيكون هناك غيابات".

وأشار: "ليفربول فريق متكامل، المهاجمون الثلاثة مميزون للغاية، لكنه فريق متكامل في العموم ويلعب بشكل جماعي. ندرك قدرات الثلاثي الهجومي، يتمتعون بفعالية كبيرة".

وأتم: "نهائي 2018؟ لا نفكر في الماضي. علينا أن نعيش الحاضر، وهذا ينطبق على الفريقين. بالنسبة لهم هذه مباراة مختلفة، ونحن كذلك. سنقوم بالتحضير لمباراة مختلفة".