"حق مشروع".. سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من شراء أحمد ياسر ريان

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

لاعبو سيراميكا كليوبارتا يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في المصري

أوضح نادي سيراميكا كليوباترا موقفه من شراء أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي بشكلٍ نهائي.

وقال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا: "حتى اللحظة لم نفتح الموضوع بشكل رسمي".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1: "لكن التفاوض لضمه سيكون حقا مشروعا لنا بالطبع، نتمنى شرائه بشكل نهائي".

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وشدد: "لم نفاتح اللاعب أو وكيله في هذا الأمر وتركيزنا بالكامل على المباريات المقبلة، لدينا تعاقد ساري مع الأهلي بإعارة اللاعب لمدة عام بالفعل".

وتحوّل البطاوي للحديث عن انتصار فريقه الثمين على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد السبت الماضي.

وقال بطاوي: "هذا الانتصار هو الأهم لـ سيراميكا كليوباترا في الدور الأول".

وأوضح: "كنا قد خرجنا من إخفاقات متتالية ولم نفز لمدة 3 مباريات، والإسماعيلي بدوره غيّر جهازه الفني وكان يبحث عن الاستفاقة، ولهذا كانت مباراة بظروف صعبة ومقامة في الإسماعيلية واستطعنا الفوز بها".

أحمد ياسر ريان (23 عاما) سجّل 8 أهداف مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم في 17 مباراة خاضها.

وتمكّن أحمد ياسر من الانضمام لصفوف منتخب مصر الأول في التوقف الدولي الماضي وشارك كبديل أمام جزر القُمر.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 24 نقطة في موسمه الأول على الإطلاق بالدوري الممتاز.

الدوري المصري في الدوري أحمد ياسر ريان
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