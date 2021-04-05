قائمة برشلونة – غياب بيكيه أمام بلد الوليد.. وحضور ميسي رغم المخاوف

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم الإثنين في ملعب كامب نو بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو رغم اقتراب جاهزيتهما.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيكيه سيغيب عن مباراة بلد الوليد حتى يكون جاهزا تماما لمواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

كما تواصل غياب أنسو فاتي، وفيليبي كوتينيو، ونيتو.

ويتواجد ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج بشكل طبيعي رغم أنهما مهددان بالغياب عن مباراة ريال مدريد حال تلقيهما بطاقة صفراء أمام بلد الوليد.

ويحتاج برشلونة إلى الانتصار حتى يقلّص الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى نقطة وحيدة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري - ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – ماتيوش فيرنانديش – كونراد دي لا فوينتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو