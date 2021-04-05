مالك روما السابق: أحببت صلاح وكرهت خسارته لصالح ليفربول

أبدى جيمس بالوتا المالك السابق لنادي روما، أسفه على اضطراره إلى التخلي عن محمد صلاح لـ ليفربول.

صلاح انتقل من روما إلى ليفربول في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.

وصرّح بالوتا عبر موقع "ذا أثليتك": "صلاح كان فتى مذهلا، وقد كرهت خسارته".

وأضاف رجل الأعمال الأمريكي: "أحببته، لم أرد بيعه، لكن لم يكن أمامي خيار آخر".

وأتم: "صلاح كان سيرحل بشكل مؤكد لأنه امتلك ما يريد إثباته، هذا هو ما حدث".

صلاح (28 عاما) لعب في صفوف روما بين 2015 و2017 بعد أن انتقل إليه قادما من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو.

وسجّل صلاح 34 هدفا في 83 مباراة خاضها مع روما قبل أن يعود للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول.